Тут у рф тотальна "перемога" над Україною: Oryx порахували російські втрати під час атаки на Авдіївку
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Серед втрат є і новітні зразки
За останній тиждень, коли росія почала наступ на Авдіївському напрямку, її війська зазнають колосальних втрат. Вони перевершують українські в рази.
Про це свідчать дані моніторингової групи Oryx, яка займається підрахунком втрат виключно за фото та відео. Отже, судячи з їхньої інформації, з 6 по 14 жовтня окупанти втратили 173 одиниці своєї техніки. До втрат, зокрема, входять:
нові танки т-90М;
одні з останніх модифікацій танків т-72;
БТР "Ракушка";
та інші машини.
Як зазначає популярний Telegram-канал "Бить или", за кількістю втрат ці штурми під Авдіївкою можуть зрівнятися "з Білогорівкою травня-2022 та Вугледаром січня-лютого-2023 (а там ще й на Куп’янсько-Лиманському ВС рф інтенсивно штурмують і багато втрачають) ".
У той же час втрати українських військ за цей же період незрівнянно менші — 37 одиниць.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що путін вперше прокоментував атаку на Авдіївку.