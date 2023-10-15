Віддав життя, намагаючись повернути рідний Луганськ: під Сєвєродонецьком загинув відважний десантник

Полеглому герою було 36-років

Щодня в боях з російськими окупантами гинуть захисники України. Своє життя за Батьківщину віддав житель Закарпатської області Віктор Кононенко.

Як повідомляє Чопська міська рада, у вівторок, 17 жовтня, відбудуться похорони полеглого 36-річного героя. У понеділок, 16 жовтня, о 18:00 розпочнеться читання Псалтиря за загиблим у храмі Успіння Пресвятої Богородиці.

У вівторок, 17 жовтня, о 12.30 відбудеться зустріч героя. Влада Чопу закликала усіх мешканців міста долучитися до "живого коридору", який пройде маршрутом: вулиця Головна (готель "Ізумруд") – вулиця Берег – проспект Залізничників – храм Успіння Пресвятої Богородиці. Прощання розпочнеться о 13:00 у храмі Успіння Пресвятої Богородиці.

Кононенко Віктор Ігорович народився 1987 року в Луганську. Навчався у Чопській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1.

Віктор Кононенко

Віктор після початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на фронт. Разом із побратимами давав гідну відсіч російському агресору у десантно-штурмовій бригаді. Восени 2022 року був поранений і після одужання повернувся на фронт аби продовжити боронити нашу Батьківщину.

У міськраді зазначили, що Віктор Кононенко був сміливим і мужнім, свідомим громадянином і патріотом своєї країни, який з честю та відданістю виконував бойові завдання. Загинув 14 квітня 2023 року у районі населеного пункту Червонопопівка Сєвєродонецького району Луганської області, захищаючи Батьківщину від підступного та безжального ворога.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що 11 жовтня у бою з ворогом у Луганській області загинув мешканець Тернополя Сергій Молчанов "Пєльмєнь", якому був лише 21 рік.