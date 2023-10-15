Ціна штурмів: Донецьку загрожує спалах інфекції через тіла окупантів на вулицях
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Морги Донецька вже переповнені
Після початку наступу окупантів на Авдіївському напрямку, втрати військ рф значно зросли. Сотні росіян щодня доставляють до моргів тимчасово окупованого Донецька.
Як повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на інформацію, отриману від українського підпілля, невдалі спроби штурмових дій окупантів на українські позиції обернулись окупантам величезними втратами. Зазначається, що у моргах Донецька критично не вистачає місця, тіла окупантів складають у коридорах та на подвірʼях.
"Місцеві працівники бʼють на сполох через загрозу епідемічного спалаху інфекції, адже тіла окупантів складають в коридорах, на вулиці та інших приміщеннях, які не пристосовані для відповідного зберігання", — йдеться у повідомленні.
За даними ЦНС, окрім невдалих штурмів, окупанти зазнають втрат через роботу партизан. "Підпілля допомагає Силам оборони ефективно вражати обʼєкти ворога в тилу тимчасово окупованих територій. Кожен успішний удар артилерії – це наближення звільнення наших територій від загарбників", — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що представник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун пояснив, навіщо росіяни намагаються захопити Авдіївку. На цьому напрямку ворог кинув безліч піхоти, а також бронетехніки.