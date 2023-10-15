Ціна штурмів: Донецьку загрожує спалах інфекції через тіла окупантів на вулицях

Морги Донецька вже переповнені

Після початку наступу окупантів на Авдіївському напрямку, втрати військ рф значно зросли. Сотні росіян щодня доставляють до моргів тимчасово окупованого Донецька.

Як повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на інформацію, отриману від українського підпілля, невдалі спроби штурмових дій окупантів на українські позиції обернулись окупантам величезними втратами. Зазначається, що у моргах Донецька критично не вистачає місця, тіла окупантів складають у коридорах та на подвірʼях.

"Місцеві працівники бʼють на сполох через загрозу епідемічного спалаху інфекції, адже тіла окупантів складають в коридорах, на вулиці та інших приміщеннях, які не пристосовані для відповідного зберігання", — йдеться у повідомленні.

За даними ЦНС, окрім невдалих штурмів, окупанти зазнають втрат через роботу партизан. "Підпілля допомагає Силам оборони ефективно вражати обʼєкти ворога в тилу тимчасово окупованих територій. Кожен успішний удар артилерії – це наближення звільнення наших територій від загарбників", — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що представник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун пояснив, навіщо росіяни намагаються захопити Авдіївку. На цьому напрямку ворог кинув безліч піхоти, а також бронетехніки.