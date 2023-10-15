Одразу у двох областях України пролунали вибухи: що відомо
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У центрі Херсона зникло світло
У Запоріжжі під час повітряної тривоги прогриміли, як мінімум, 2 потужні вибухи. До цього голосно було у Херсоні.
Про це повідомляють джерела "Телеграфа" та прес-служба начальника Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Так, за даними "Телеграфа", приблизно о 15:00 у Запоріжжі пролунала серія потужних вибухів. Звуки були настільки потужними, що їх було чути у різних районах міста. У деяких будинках затремтіли вікна.
У цей же час ПС ЗСУ повідомляють про ракетну небезпеку в Запорізькій, Дніпроопертрівській та Харківській областях. За даними моніторингових пабліків, звуки вибухів могли бути результатом удару балістичним озброєнням. За попередньою інформацією, одна з ракет могла впасти у Запорізькому районі, а інша прямо на межі Запорізької та Дніпропетровської областей.
У Херсоні дещо раніше також пролунали потужні вибухи. За словами начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка, внаслідок нових "прильотів" у Херсоні пошкоджено лінії електропередач. Центр міста поки що без світла.
"Наразі знеструмлений центр міста. Проводяться ремонтні роботи", — додав чиновник.
Нагадаємо, що і Запоріжжя та Херсон 15 жовтня вже зазнавали обстрілів. Запоріжжя – вночі, а Херсон уже вранці.