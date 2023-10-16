Війна — день 600: окупанти виснажують свої сили під Авдіївкою та знижують кількість обстрілів

Оперативно про головне за добу

Бої за Україну продовжуються, а окупанти зосередили основні наступальні зусилля на напрямі Авдіївки, хоча кілька днів масштабнифх боїв неабияк виснажили їхні сили. При цьому в цілому на лінії фронту спостерігається зменшення кількості російських артилерійських обстрілів, але натомість окупанти почали частіше використовувати нічні нальоти з використанням тактичної авіації, від чого страждають прифронтові міста.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 16 жовтня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У США кажуть, що можуть одночасно підтримувати Україну та Ізраїль і цього тижня оголосять про новий пакет військової допомоги.

З даними за 13 жовтня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 597: ЗСУ мають частковий успіх, а в росії новий "хлопок"

Про те, що відбувалося 14 жовтня, читайте у матеріалі: Війна — день 598: росія заявила про свій "контрнаступ" і не встигає підвозити мішки для тіл

Інформацію за 15 жовтня дивіться за посиланням: Війна — день 599: росіяни відбиваються від дронів і наступають на сході