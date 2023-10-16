Вибухи пролунали в кількох областях: що відомо про нічну атаку на Україну

Шахеди знову не давали спати українцям

У ніч проти 16 жовтня росія знову атакувала Україну. Ворог випустив по нашій території ракети та дрони-камікадзе типу "Шахед".

Про небезпеку українців попередили Повітряні сили ЗСУ. Спочатку там повідомили про запуск ракети, після чого була інформація про атаку дронів.

Перша інформація про вибух була у Дніпрі. Там було голосно о 0:31. У цей же час українці чули вибух у Миргороді, а ще через п’ять хвилин стало відомо про вибух у Кропивницькому.

Ближче до першої години ночі окупанти випустили ракети С-300 у напрямку Запорізької області, там теж пролунали вибухи.

Пізніше моніторинги повідомили, що дрони-камікадзе почали летіти в Умань та у напрямку Вінницької області.

Після цього повідомили про нову групу "Шахедів" на Півдні, а минулі групи змістилися на захід, тривогу оголосили на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Буковині. У Хмельницькому чули серію вибухів.

Станом на 4 ранку повідомляли про рух безпілотників у Вінницькій, Дніпропетровській та Херсонській областях. Тривога тривала у більшості українських областей. Після цього у напрямку Миргорода росіяни знову здійснили пуск ракети.

О 5-й ранку в областях почали оголошувати відбої.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Великобританія передасть Україні комплекс близької дії проти дронів.