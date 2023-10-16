"Почалося заморожування, але...": полковник сказав, чи буде пауза у війні через погоду

Не вся ділянка фронту схильна до природних катаклізмів

Погіршення погодних умов взимку практично заморозить деякі ділянки фронту, проте подекуди все ж таки зіграє на руку українським військовим. Вони чудово знають, як цим користуватися і використовуватимуть навіть несприятливі погодні умови у своїх цілях та проти ворога.

Про це льотчик-інструктор, полковник ЗСУ у запасі, військовий експерт Роман Світан розповів в інтерв’ю OBOZ.UA. За його словами, з початком регулярних дощів проблема виникне на східному фронті та частково на півдні.

"Річ у тому, що умови по лінії фронту в залежності від погоди — це все прогнозовані речі. Причому, не вся ділянка фронту схильна до природних катаклізмів. Наприклад, коли почнуться дощі, будуть серйозні проблеми на східному фронті — на Луганському, Донецькому напрямку та частково у східній частині Запорізького фронту. Там ґрунти жирні, там до 80 сантиметрів чорнозем. Тому, як тільки починається вода, там справді рухатися практично неможливо", — сказав Світан.

Полковник зазначив, що на цій частині фронту вже зараз розпочалося заморожування. Східна частина Запорізького фронту тим часом перейшла до режиму активної оборони. У такий самий режим переходитимуть і Луганський та Донецький напрямок. І це вигідно для українських воїнів, бо там немає напрямків для стратегічних настань. Там могли б спробувати наступати окупанти, але погода заважатиме їм це зробити.

"Але західна частина Запорізького фронту і Херсонський напрямок не так схильний до поганої погоди, як східні регіони. І ми теж цим користуватимемося. Ніхто заморожувати просування на основному напрямку у бік Токмака не буде. Навпаки, збільшуватимуться зусилля за рахунок звільнених сил і засобів на інших дільницях фронту", — зазначив Світан.

Він також додав, що кожна така деталь була продумана і все це присутнє до канви плану наступальних дій.

"Якщо у нас вистачить сил і коштів, ми можемо форсувати Дніпро і рушити у бік Вірменська. Вікно на західному фронті погода не закриває. Навпаки, за деякими позиціями там можна посилитися, оскільки у росіян, на відміну від нас, більше плече доставки військової техніки. До Токмака їм потрібно їхати 500-700 кілометрів під дощем, по багнюці. А у нас плече доставки коротке – поруч Запоріжжя. За великим рахунком, нам вигідно там наступати", — наголосив полковник.

Світан також сказав, що українські воїни користуватимуться погодними умовами. Оскільки Україна перебуває у стані війни вже десятий рік, то 2023 року це буде вже десята зимова кампанія і за стільки часу військові вже досконало знають, як використовувати погоду у своїх цілях.

"Ми чудово знаємо свою поверхню, ми на своїй території. Будинки та стіни допомагають, і дощі, в тому числі. Тому грамотно збудована операція дасть свої результати й взимку цього року", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Укргідрометцентрі розповіли, коли й де українцям варто очікувати заморозків цієї осені. У деяких областях температура повітря може зменшуватися до -1 градусів вночі.