Не "вагнерівці": елітний спецназовець ГУР розповів, хто з росіян найбільше звірствував у Бахмуті

Саме ці бійці, на думку "Лютого", чи не найсильніше угруповання у російській армії

Під час боїв за Бахмут місто обороняли не лише ЗСУ, а й бійці спецпідрозділу Головного управління розвідки (ГУР) МО України. Вони допомагали зміцнити позиції українських військовослужбовців і встигли стикнутися із найбільш жорстокими бійцями російської армії.

Хто зміг "перевершити" у звірствах навіть представників ЧВК "Вагнер" розповів командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий" в інтерв’ю РБК-Україна. Він також розповів інші особливості операцій розвідників проти російських окупантів.

"Там було дуже важко. Ми з перших днів одразу заїхали на контактні позиції. Ми мали зміцнити існуючі позиції ЗСУ, а також просуватися. Фактично вся штурмова діяльність мала бути за нами", – каже Олександр.

За словами "Лютого", бійці спецпідрозділу "Артан" проводили зачистку кварталу за кварталом. Далі прибувало зміцнення від ЗСУ разом із хлопцями з ГУР, які можуть надати підтримку, якщо бійці застрягли та не могли просуватися далі. Операції проходили за підтримки і ЗСУ, і артилерійських підрозділів, і СЗГ. Але ворогові вдавалося продавлювати українські позиції. Однак, наголосив Олександр, це була далеко не заслуга "вагнерівців", як тоді було заведено вважати.

"Там ми зустрілися зі спеціальним бойовим підрозділом ГРУ рф. Вони прибули до Бахмуту в першій половині січня. Вогневий контакт у нас був на відстані 5-10 метрів. Грубо кажучи, вони від нас сиділи через паркан. Це був найближчий контакт із ворогом у моєму досвіді. Наша арта нас всіляко підтримувала, але у противника була кількісна перевага, міни просто сипалися градом одна за одною", – згадує Олександр.

Саме ці бійці, на думку "Лютого", чи не найсильніше угруповання у російській армії. Він розповів, що підрозділ "грушників" у Бахмуті налічував кілька сотень людей. Вони сильно відрізнялися від "мобиків", яких влада росії відправила вмирати за невелике українське містечко, назва якого більшість з них раніше навіть не чули.

Боєць "Артана" наголосив, що саме російські військові з ГРУ рф продавлювали українські позиції в Бахмуті. "У них, як і у нас, не було жодних розпізнавальних знаків або документів при собі. Але вони контрастували на тлі інших. У разі відступу з позицій вони одразу намагалися забирати і своїх поранених, і "200-х". Там же були і "Вагнерівці". Але ти знав, що від них чекати. Але коли підключилися ГРУ, то було складно, оскільки вони показали ще більшу результативність, ніж професійні "Вагнера"", — пояснив співрозмовник.

Слід додати, що тема "вагнерівців" продовжує хвилювати багатьох українців. Особливо з урахуванням нещодавньої заяви очільника ГУР про те, що Україна не має доказів смерті колишнього очільника бойовиків євгенія пригожина.

Однак не дивлячись на це у росії вже починають підшукувати наступника, котрий міг би очолити ЧВК "Вагнер".