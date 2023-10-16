путін знову заговорив про переговори з Україною та назвав умову

У кремлі чекають, що Україна перша публічно попросить про переговори

Російський диктатор володимир путін знову заговорив про переговори з Україною, заявивши, що нібито Кремль готовий до діалогу. При цьому глава рф не забув нагадати умови російської сторони.

Про бажання розпочати переговори президент росії натякнув в інтерв’ю Медіакорпорації Китаю, яке поширили російські ЗМІ. Щоправда, за словами путіна, Київ має оголосити про готовність до цього.

Глава росії знову цинічно заявив, що росія після 2014 року зробила все, щоб мирно врегулювати український конфлікт, але "цього зробити не дозволили".

Він додав, що до ескалації українського конфлікту призвело, зокрема, втягування Києва до НАТО і невиконання "Мінська-2". І додав, що позаблоковий статус України надзвичайно важливий для росії. Аргументував путін таку вимогу тим, що "не можна будувати безпеку одних країн за рахунок підриву безпеки інших". При цьому диктатор назвав нісенітницею західний "порядок, що ґрунтується на правилах", тому що цих правил ніхто ніколи не бачив і не погоджував.

Крім того, президент країни-агресора назвав російсько-китайські відносини фундаментальним чинником стабільності у світі. А китайський мирний план щодо України глава Кремля вважає реалістичним. Він, нібито, міг би бути покладено в основу мирних домовленостей.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський під час візиту до Румунії прокоментував перебіг війни в Україні. На його думку, ми знаходимося "на останній стадії".