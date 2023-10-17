Війна — день 601: погода погіршується, але окупанти продовжують наступ на Авдіївку

Оперативно про головне за добу

Бої на фронті не вщухають навіть попри погіршення погодних умов, зокрема під Авдіївкою росіяни спробували провести масштабний наступ, але лише втратили величезну кількість техніки та особового складу. При цьому на Заході побоюються, що місто може стати другим Бахмутом, оскільки окупанти не зменшують тиск на місто. Водночас наближення осіннього похолодання, як очікується, уповільнить бойові дії у цьому районі, проте на деяких ділянках фронту бої можуть спалахнути з новою силою.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 17 жовтня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 З території Криму запустили нову партію російських ударних безпілотників, за прогнозами до південних областей вони підлетять орієнтовно о 1:00-1:30.

Про те, що відбувалося 14 жовтня, читайте у матеріалі: Війна — день 598: росія заявила про свій "контрнаступ" і не встигає підвозити мішки для тіл

Інформацію за 15 жовтня дивіться за посиланням: Війна — день 599: росіяни відбиваються від дронів і наступають на сході

З даними за 16 жовтня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 600: росіяни виснажилися під Авдіївкою та атакують мирних жителів