"Втрачені будь-які можливості": військовий пояснив, чому важливо було звільнити Андріївку під Бахмутом

Після того, як загарбники втратили Андріївку, ними було втрачено контроль над залізничним шляхом на всій протяжності: від самого Бахмута, від Кліщіївки до Курдюмівки

Довгоочікуване звільнення села Андріївка на Донеччині позбавило російських окупантів можливості проводити контрнаступ на півдні Бахмута. ЗСУ своєю чергою виявилися зручною оборонною позицією.

Про це командир Третьої штурмової бригади, засновник "Азова" та колишній народний депутат Андрій Білецький розповів в інтерв’ю "Українській правді". За його словами, у ворога були плацдарми, які давали можливість наступати.

"Чому це важливо, якщо глобально? По-перше, тому що в росіян були два плацдарми на півдні Бахмута. Ці плацдарми давали можливість їм розвивати наступ на основну частину Донбасу, який зараз контролює Україна – Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка, Дружківка. Це найбільші населені пункти. Вони надзвичайно важливі з багатьох точок зору, тому що виводять на можливості діяти на півдні та створювати знову загрозу Харкову. Тобто, по-перше, нам треба було їх відсунути", — сказав він.

Білецький наголосив, що друге питання полягає в тому, що сама позиція окупантів у Бахмуті не надто стійка. Разом з тим, є складнощі з тим, як влаштована мережа доріг.

"Вона не є надзвичайно стійкою і дає нам можливості для власних активних дій. Хоча про це я б говорити не став, тому що у нас дуже люблять спойлерити будь-які дії", — зазначив військовий.

Після того, як загарбники втратили Андріївку, ними було втрачено контроль над залізничним шляхом на всій протяжності: від самого Бахмута, від Кліщіївки та до Курдюмівки.

Водночас Білецький зазначає, що на півдні Бахмута у противника поки що повністю втрачені будь-які можливості для проведення контрнаступу. Тепер у зручній оборонній позиції перебувають українські військові

"Ми контролюємо залізничну колію, ми там стоїмо і маємо можливість спокійно відбивати будь-які атаки. Тобто повторення цього походу, умовно кажучи, на Костянтинівку – Дружківку у найближчій конфігурації воно неможливе", — підсумував комбриг.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що командир 2-го штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро Кухарчук розповів, як проходили бої за село Андріївка та які можливості цей населений пункт надає українським військовим.