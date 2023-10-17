Білецький розповів про унікальну оборону "вагнерівців": навіть ЗСУ перейняли досвід

У "пригожинців" були якісні командири

Російська приватна військова компанія "Вагнер" мала проблеми з боєприпасами, артилерією і не мала якісної підтримки бронетехніки, проте вони намагалися брати живою силою, роблячи так звані "м’ясні" штурми. Крім цього, ПВК мала незвичайну оборону.

Про це командир Третьої штурмової бригади, засновник "Азова" та колишній народний депутат Андрій Білецький розповів в інтерв’ю "Українській правді". За його словами, "вагнерівці" йшли на самогубні атаки.

"Тобто вони йдуть на самогубні атаки, закінчуються, а через 20-30 хвилин підходить нова група, яка йде в нову атаку. Але ці атаки не були ні непродуманими, ні тупорилими, як у нас люблять говорити. Командири були дуже якісними", — пояснив він.

Білецький також наголосив на ще одній цікавій деталі. Йдеться про оборону "вагнерівців". Військовий називає її "дуже в’язкою та дуже складною".

"В Сирії вони взяли за основу ІДІЛівську систему оборони. Замість класичних взводних опорних пунктів, тобто траншей, бліндажів, вона складається з окремих ям, фактично в прямому сенсі слова. Це так звані лисячі нори, ями, які є окремими вогневими точками. Їх дуже багато, вони далеко не всі зайняті. Вони мають дуже велику глибину", — зазначив військовий.

Що примітно, за словами Білецького, таку оборону зараз у деяких місцях частково використовують і українські військові, бо вона є вкрай ефективною.

"Якщо в цій ямі зробити ще в сторони дірку і загнути літерою Г і ховатися там під час нальотів, нічого не можна вдіяти зовсім. Тому з вагнерами в обороні було складно, дуже складно", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше колишній глава Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж у коментарі "Телеграфу" сказав, що путін доручив створити із залишків "вагнерівців" новий підрозділ.