Не "вагнерівці" і не "ахмат": Білецький назвав найнебезпечніший підрозділ ворога

Ця десантно-штурмова бригада зараз здебільшого відведена з фронту

Серед піхоти російських окупантів немає професіоналів і до того ж у них слабка мотивація і часто "воїни" просто втікають. Але водночас є досить складний для українських захисників ворог.

Про це командир Третьої окремої штурмової бригади, засновник "Азова" та колишній народний депутат Андрій Білецький розповів в інтерв’ю "Українській правді". За його словами, є водночас і 131 десантно-штурмова бригада ворога, яку багато хто вважає кращою.

"Зараз вони вирішили розвернути її в дивізію, вона відведена здебільшого з фронту. Багато хто вважає її найкращою десантно-штурмовою частиною російської федерації. Ось Андріївку, по суті, перший період Андріївської операції, обороняли саме вони. І в них дуже високий бойовий дух і стійкість", — сказав Білецький.

Однак, як підкреслив військовий, бойовий дух і стійкість не дуже допомагають окупантам, адже попри це, вони зазнають великих втрат у живій силі.

"Він їм не допомагає – вони все одно помирають, але для 3-ої бригади це був найскладніший противник за весь час. Це була рубка в прямому сенсі слова кость в кость. Є і такі підрозділи. Їх мало і зазвичай це не ті, про кого чути в інтернеті. Це не "ахмати", не "еспаньйоли", — додав Білецький.

А 83-ту десантно-штурмову бригаду, наприклад, Білецький, навпаки, називає одним із найлегших ворогів.

"Це було одне задоволення з ними воювати. Там брали по 8 десантників за день. Тобто навіть не можна сказати, що піхота погана в росії, а ДШВ хороші. Ні. І ПДВ (повітряно-десантні війська – Ред.) їхні теж у більшості своїй погані, але є окремі частини, які мають високий бойовий дух.", — підсумував військовий.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у російських окупантів втрати в техніці набагато більші, ніж у ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення.