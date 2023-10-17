Без батька залишилося п’ять доньок: на фронті загинув захисник з Київщини

Про дату та час прощання з героєм буде повідомлено додатково

Щодня у війні із російськими окупантами свої життя віддають захисники України. На фронті в Луганській області загинув житель Броварського району Київської області Анатолій Бенедик, життєрадісна людина, яка мала безліч планів, та батько п’ятьох доньок.

Про загибель героя повідомив голова Згурівської селищної ради Василь Цвик. Анатолій загинув на околицях села Площанка Сватівського району Луганської області 11 жовтня.

Чоловік народився у 1979 році. Він був активним та повним життєвих планів. Воїн був старшим солдатом, командиром розвідувального відділення розвідувального взводу механізованого батальйону.

"Анатолій був світлою, життєрадісною, сміливою людиною з безліччю планів і надій. Справжній патріот, добрий, справедливий, відповідальний. Пішов туди, де горить земля, бо не міг вчинити по-іншому, коли ворожі орди шматують Україну", — написав у некролозі Василь Цвик.

У воїна залишилася дружина Оксана та п’ять дочок. Про дату та час прощання із захисником буде повідомлено додатково.

Як повідомляв "Телеграф", на фронті загинув воїн з Івано-Франківської області Ігор Шевчук. Він пішов добровольцем на війну ще 2014 року.