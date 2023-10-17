У Києві вперше за довгий час повітряна тривога: що відомо

Українців просять залишатися в укриттях, доки небезпека не минула

Вдень у вівторок, 17 жовтня, у Києві та Київській області вперше за тривалий час пролунав сигнал повітряної тривоги. Натомість "червоними" на карті стали й інші області.

Моніторингові Telegram-канали повідомляють, що тривогу було оголошено через ракетну загрозу. Ворог може застосувати балістичні ракети по території країни з південного напрямку.

У зв’язку з небезпекою, мешканців "червоних" областей, які ви бачите на карті, просять перебувати в укриттях та не залишати безпечні місця до особливого розпорядження.

О 16:53 повітряну тривогу було скасовано в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Водночас на Полтавщині о 16:40 її оголосили.

Зазначимо, що сьогодні повітряна тривога у Києві пролунала вперше з 2 жовтня. Тоді її оголошували з 04:04 до 04%45. На щастя, ні вибухів, ні прильотів не було того ранку.

"Телеграф" зазначає, що на момент публікації цього матеріалу жодної інформації щодо пусків ракет у бік України немає.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 16 жовтня російські окупанти обстріляли Полтавську область. Загарбники здійснили атаку безпілотниками та ракетами. Внаслідок події постраждали троє людей, серед яких десятирічна дитина.