Україна вдарила по Бердянську за допомогою ATACMS: що треба знати про цю зброю

Ракети мають дальність до 300 км та можуть завдати великої шкоди

Судячи з останніх натяків Володимира Зеленського на засіданні Ставки та даних джерел авторитетного американського видання The Wall Street Journal, Україна могла влаштувати спекотну осінь окупантам в аеропортах Бердянська і Луганська саме американськими балістичними далекобійними ракетами ATACMS.

Хоча офіційні дані про їхню передачу на озброєння ЗСУ з'явилися лише під вечір 17 жовтня, тобто вже після атаки. "Телеграф" розповідає, що про це відомо і яка саме дальність цих ракет, залежно від модифікацій:

Радіус дії ракет ATACMS

Хто підтвердив використання ракет

Видання The Wall Street Journal написало, що ЗСУ у вівторок вперше вдарили ракетами ATACMS по російських військах на території України, що перебуває під окупацією Боєприпаси у невеликій кількості останніми днями було таємно відправлено в Україну. Ракети дальністю в 100 миль (160 км) підвищать можливості України з завдання дальніх ударів по російських силах.

"Україна давно просить ATACMS, ракету класу "земля-земля", яка може завдати удару далеко в тилу російських ліній і може бути запущена за допомогою HIMARS або пускових установок високомобільної артилерійської ракетної системи, які США надали країні", — йдеться у повідомленні.

"Україна використовує таємно доставлені ракети США для нанесення раптового удару"

Одночасно видання Politico написало, що поставка та використання на полі бою підтверджені двома людьми, знайомими з цим кроком. Українські військові у вівторок використали надані США ракети, щоб завдати удару по дев’яти російським вертольотам на сході України. Мовляв, думку Вашингтона на користь України змінив повільний темп контрнаступу та побоювання ескалації.

"У найближчі тижні очікується більше атак уздовж сотень миль української лінії фронту, що робить критично важливим, щоб Україна мала ATACMS більшого радіусу дії, щоб вражати аеродроми та склади боєприпасів, щоб притупити будь-які логістичні переваги росії", — пише видання.

Своєю чергою видання New York Times пише, що США відправили Києву варіанти далекобійних ракет ATACMS, оснащені касетними боєприпасами.

Стріляй і тікай: види ATACMS та їх характеристики

Балістичні ракети ATACMS розшифровуються, як Army Tactical Missile System – "Армійський тактичний ракетний комплекс". Це тактична балістична ракета класу "земля-земля", яка виробляється американською компанією Lockheed Martin.

Може запускатись із M142 HIMARS та M270, та має дальність пуску до 300 км у залежності від модифікації. Мобільність завдяки прикріпленню до "вантажівки" означає, що з ATACMS можна стріляти за тактикою "стріляй і тікай", коли запускається ракета, а потім зброя рухається далі, перш ніж ворог зможе вистрілити у відповідь.

Армія США має на своєму озброєнні п’ять модифікацій ATACMS, що відрізняються між собою масою бойової частини та дальністю стрільби, передає АрміяInform. Найбільше у США ракет з касетною бойовою частиною.

1.Версія ATACMS Block I

Може фігурувати також під позначеннями M39, MGM-140 або ж MGM-140A. Прийнята на озброєння армії США в 1991 році.

Бойова частина цієї ракети має 950 суббоєприпасів М74, кожен з яких може "накривати" площу до 15 квадратних метрів.

Дальність стрільби – до 165 км.

Система наведення — інерціальна, базується на кільцевому лазерному гіроскопі.

Ось як виглядають ракети в дії:

2.Версія ATACMS Block IA

Може фігурувати також під позначеннями M39A1 або MGM-140B. Прийнята на озброєння в 1998 році, використовувалася проти Іраку в 2003 році.

Бойова частина – лише 300 суббоєприпасів М74. Д

Дальність стрільби збільшено до 290 км .

. Система наведення – комбінована, поєднання інерціальної та GPS-навігації.

Цікаво, що на базі ATACMS Block IA також було створено ракету ATACMS Block II (індекси M39A2 або ж MGM-164). Її особливість – БЧ складається із 13 самонавідних суббоєприпасів BAT, призначення для ураження рухомих чи нерухомих цілей.

3.ATACMS Block IVA

Може фігурувати під такими позначеннями — Block IA Quick Reaction Unitary, Block IA Unitary, Block IA Unitary PIP, QRU, M57, MGM-140E, MGM-168, T2K та XM57. Використовувалась в Іраку.

Бойова частина – унітарна, масою 227 км, призначена для знищення бункерів та фортифікаційних споруд.

Дальність стрільби сягає до 300 км.

Система наведення — комбінована.

У 2004−2005 роках ця ракета отримала цілий пакет вдосконалень – покращена система наведення, нове програмне забезпечення та здатність уражати цілі з вертикального пікірування.

Інфографіка арсеналу РСЗВ M270A1 та M142 HIMARS

4.ATACMS-P

Також може проходити під позначенням M39A3. У назві ATACMS-P, "P" — означає Penetrator, була розроблена саме для ВМС США та призначена для ураження заглиблених цілей.

5.Модернізований TACMS

Може також проходити під позначенням M57A1.Ракета має дальність від 300 до 450 кілометрів та оснащена новітньою електронікою.

Які саме ракети могли бути використаними під час атаки

Військовий оглядач Денис Попович у своєму Facebook припускає, що це може бути чи варіація М39, чи М39А1, якщо по Бердянську та Луганську вдарили ракетами ATACMS з касетною бойовою частиною. Вjдночас зазначає, що треба радіти стримано, адже наразі про касетну бойову частину було відомо російських джерел:

"Можливі два варіанти. Або це М39 з дальністю дії 160 км, але більш важкою бойовою частиною. Або це М39А1 з дальністю до 300 км, але з меншою БЧ. Але в будь-якому разі це змусить росіян відсувати свої аеродроми, логістику, бази більш ніж за 300 км від лінії фронту, аби не гадати що це — М39 або М39 А1 та максимально уникнути великих неприємностей. Фактично глибоко в Крим, якщо це мова про південь, або взагалі на територію рф", — пише Попович.

Telegram-канал "Шрайк Ньюс" оцінив, що судячи з маркування двигуна "бердянської ракети", це була саме касетна ATACMS з дальністю до 165 км, зроблена в 1996 році. Від модифікації з дальністю до 300 км її також відрізняє втричі більше суббоєприпасів — 950 замість 300.

Це могла бути ракета з дальністю до 165 км

Акт геноциду російської техніки

Поява в України ATACMS збільшить час польоту та витрати палива для російських гелікоптерів, пише Попович. Крейсерська швидкість російського гелікоптера Ка-52 — 260 км/год, з Бердянська він долітав до фронту за 20-25 хвилин. Якщо аеродроми будуть відтягнуті в тил, то час прибуття умовного Ка-52 до ЛБЗ збільшиться аж до години.

"А це знову ж таки паливо, моторесурс, а головне — швидкість та оперативність виконання завдань. За цю умовну годину на полі бою може багато що змінитися…Як що це справді ATACMS, то відкривається новий акт геноциду ворожої техніки (вони не чарівники, відразу все не евакуюють). Залишається лише шкодувати що не раніше", — зазначає експерт.

Раніше генерал США у відставці Бен Ходжес розповідав Insider, що ATACMS дозволить Україні досягти вразливих цілей за лінією фронту, таких як командні пункти, де знаходяться старші офіцери, або склади боєприпасів.

Як повідомляв "Телеграф", офіцер ЗСУ Сергій Місюра пояснив, чому удар по летовищу ворога в Бердянську дуже важливий для України. Це крок до того, щоб зірвати плани росії влаштувати в Україні блекаут із настанням холодів.