Передача ATACMS Україні: стало відомо, чому Байден зважився на такий крок

Ракети повинні звести нанівець будь-які логістичні переваги росії

Україна вперше у цій війні застосувала американські далекобійні ракети ATACMS. Вони були використані для ударів по аеродромах у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську у вівторок, 17 жовтня.

Як пише американське видання Politico з посиланням на джерела, президент США Джо Байден раніше не наважувався поставити ці ракети, побоюючись ескалації конфлікту в Україні. Однак, за даними видання, він наважився передати ATACMS після того, як розрахунки адміністрації змінилися через повільний український контрнаступ.

Байден повідомив про своє рішення відправити ракети під час зустрічі у Білому домі 21 вересня з президентом України Володимиром Зеленським. Це рішення також було ухвалене у зв’язку зі стурбованістю адміністрації з приводу нарощування росією військ і техніки для осіннього наступу, яке може стати найбільшим російським рухом за останні кілька місяців.

"Доставка та використання на полі бою, підтверджене двома людьми, знайомими з цим кроком, знаменує собою серйозне посилення захисту України адміністрацією (США. — Ред.), яка вперше надала київським силам можливість вражати російські цілі далеко за лінією фронту", - зазначає Politico.

Видання наголошує, що за останній тиждень російські війська здійснили серію в основному безуспішних атак на українські позиції в Авдіївці на сході Донецької області, які були відбиті з великими втратами з боку рф.

"Найближчими тижнями очікуються нові атаки вздовж сотень миль української лінії фронту, тому вкрай важливо, щоб Україна мала системи ATACMS більшої дальності для ураження аеродромів та складів боєприпасів, щоб звести нанівець будь-які логістичні переваги росії", — пише Politico.

Видання передбачає, що новина про постачання ATACMS може покласти край більш ніж річній критиці з боку проукраїнських захисників, які стверджували, що США мали поставити ці ракети в Україну набагато раніше. Зазначається, що Київ хотів, щоб ракети ефективніше атакували російські цілі на території України, і розпочав кампанію впливу, щоб чинити тиск на адміністрацію, щоб вона надала їх.

Нагадаємо, раніше Телеграф повідомляв, що першим про застосування ATACMS в Україні написало видання The Wall Street Journal. Воно також повідомило, що надані Україні ракети ATACMS мають дальність близько 160 кілометрів.

Пізніше у своєму відеозверненні увечері 17 жовтня президент України Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію. Він також подякував Сполученим Штатам за передачу цього критично важливого озброєння.