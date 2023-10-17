Російська ППО і так у кризі: військовий експерт розповів, що ATACMS змінять на полі бою

Аеродроми та військові бази росіян стануть першочерговими цілями для ATACMS

Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що США передали Україні ракети ATACMS. За оцінками військового експерта Івана Матвєєва, Україна отримала старі зразки ракет, але їхні характеристики однаково вражають.

Про це він розповів на своїй сторінці у Twitter. За словами Івана Матвєєва, американські ATACMS можна протиставити російським "Іскандерам" або "Точці-У".

Так ATACMS або MGM-140 Army Tactical Missile System — одноступінчаста американська тактична ракета з твердопаливним двигуном і швидкістю вище трьох Махів. Летить вона квазібалістичною траєкторією, тому збити її росіянам буде вкрай складно.

Оцінивши уламки ракет, що залишилися після ударів по авіації росіян у Бердянську та Луганську, експерт припустив, що ЗСУ отримали ракети MGM-140A ATACMS Block 1 (M39) випуску 1996 року. Попри давність виробництва, характеристики все одно вражають: дальність польоту 165 км та касетна бойова частина, що містить 950 суббоєприпасів M74. Кожен із цих суббоєприпасів являє собою невелику гранату з металевою оболонкою та осколками.

У ракети ATACMS велика площа поразки: один суббоєприпас покриває ділянку 15 метрів. Але є й мінус — слабка точність із ймовірністю кругового відхилення 250 метрів. Система наведення застаріла, тільки інерційна без GPS, який є на новіших версіях ракет. У них є і цілісна осколково-фугасна бойова частина масою 227 кг.

Чому ATACMS важливі для України та фронту

Також Іван Матвєєв пояснив, чому ATACMS важливі для ЗСУ та що вони змінять. По-перше, Україна має обмежену кількість далекобійних ракет, наприклад, тих же Storm Shadow. А розширення діапазону далекобійних ракет та залучення американських складів дає ЗСУ більше залпів.

По-друге, для запуску цих ракет можна використовувати установки РСЗВ HIMARS або MLRS замість того, щоб підіймати в повітря Су-24 з крилатими ракетами, який легко можуть збити росіяни. Більш того, установки HIMARS або MLRS мобільні і їх можна потай переміщати по всій лінії фронту не побоюючись, що ворог їх помітить.

Третій важливий пункт – це дальність. Військовий експерт упевнений, що Україна отримає й далекобійну версію ATACMS на 300 км, що означає для фронту майже чисті 300 кілометрів дальності. У той час, як літаки запускають Storm Shadow здалеку, скорочуючи ефективну дальність атаки.

Крім того, ракети ATACMS складно знищити, особливо з огляду на той факт, що російська ППО і так у серйозній кризі. З новою швидкою та складною ціллю окупанти навряд чи впораються. До того ж у цих ракет потужна касетна частина. Такий боєприпас не створить "великий ефектний бабах", але зможе серйозно пошкодити техніку навколо, наприклад, ті самі літаки на аеродромах. Після застосування касетних боєприпасів техніці знадобиться довгий та дорогий ремонт.

"Думаю, найближчим часом ми побачимо ще кілька ударів, подібних до того, що стався сьогодні. Аеродроми й військові бази — першорядні цілі для досить неточної, але потужної ATACMS", — підсумував Іван Матвєєв.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, куди дістануть ракети ATACMS. У мережі показали карту військових об’єктів росії, які у потенційній зоні небезпеки.