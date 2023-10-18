Можуть випустити все за раз, але є нюанс: у ЗСУ розповіли про ситуацію з ракетами у росіян

Останнім часом росія робить ставку на дрони

У росіян достатньо носіїв, щоб за один раз випустити по Україні весь свій запас ракет, однак зі зрозумілих причин це робити не стане.

Як розповів в ефірі єдиного марафону представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, кількості кораблів у Чорному та Каспійському морях, стратегічної авіації та наземних засобів у противника достатньо для запуску всіх своїх ракет.

"Якщо вони піднімуть усі ці літаки, то фактично ті ракети, які у них є сьогодні (за останніми даними, які нам давали наші розвідники)... можна випустити за один раз. Але більше тоді в росії нічого не залишиться", — зазначив він. він і додав, що з цієї причини такого масштабного обстрілу не буде.

Варто зазначити, що головний редактор видання Express Олег Катков в ефірі "Еспресо" повідомив, що росіяни не залишили достатньої кількості ракет, щоб робити по 70-100 запусків на тиждень, а натомість вони роблять ставку на безпілотники.

Однак він нагадав, що в запасі російська армія ще має радянські ракети Х-22, які вона використовувала дуже помірно. Тому нові атаки можуть бути комбінованими — з застосуванням ракет цього типу разом із дронами-камікадзе.

Як повідомлялося раніше, полковник запасу Роман Світан раніше розповідав, що росіяни можуть відновити ракетні обстріли після того, як в Україні буде запущено теплогенерацію.