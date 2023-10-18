У Криму пролунали потужні вибухи: під удар міг потрапити важливий об’єкт ворога

Окупаційна "влада" Криму поки що мовчить про те, що трапилося

Днями в окупованому Криму було атаковано російські кораблі, а в ніч проти середи, 18 жовтня, після 5 години ранку, там пролунало кілька вибухів. Їх чули мешканці різних населених пунктів.

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер". Повідомлення про перший вибух надійшли з міста Євпаторія, він був потужним та розбудив мешканців. Практично одразу вибух чули й в Сакському районі.

Пізніше підписники каналу, які перебувають у Криму, уточнили, що вибух пролунав під Євпаторією в районі села Ромашкіне. Автори каналу пишуть, що там дислокується російська ППО. За деякими даними, вибух є результатом її роботи, деякі бачили слід від старту ракети. Однак перевіреної інформації про те, що саме там вибухнуло, наразі немає.

Село Ромашкіне на карті

Саме там раніше було знищено російську ЗРК С-400. Росіяни, схоже, навіть не змінювали місце свого ППО. Наприкінці серпня в результаті вибуху було повністю знищено зенітно-ракетну систему С-400 "Тріумф", встановлені на ній ракети та особовий склад.

У кримських проросійських пабліках пишуть, що над морем у бік Євпаторії з боку Новофедорівки пролетіли безпілотники, не відкидають, що це російські. Проте мешканців міста Саки закликали бути уважними.

Як повідомляв "Телеграф", українські військові в ніч на 17 жовтня завдали ударів по аеродромах у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську. Згодом стало відомо, що цю операцію провели Сили спеціальних операцій Збройних сил України. У мережі з’явилося яскраве відео результативного удару.