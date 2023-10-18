У Криму пролунали потужні вибухи: під удар міг потрапити важливий об’єкт ворога
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Окупаційна "влада" Криму поки що мовчить про те, що трапилося
Днями в окупованому Криму було атаковано російські кораблі, а в ніч проти середи, 18 жовтня, після 5 години ранку, там пролунало кілька вибухів. Їх чули мешканці різних населених пунктів.
Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер". Повідомлення про перший вибух надійшли з міста Євпаторія, він був потужним та розбудив мешканців. Практично одразу вибух чули й в Сакському районі.
Пізніше підписники каналу, які перебувають у Криму, уточнили, що вибух пролунав під Євпаторією в районі села Ромашкіне. Автори каналу пишуть, що там дислокується російська ППО. За деякими даними, вибух є результатом її роботи, деякі бачили слід від старту ракети. Однак перевіреної інформації про те, що саме там вибухнуло, наразі немає.
Саме там раніше було знищено російську ЗРК С-400. Росіяни, схоже, навіть не змінювали місце свого ППО. Наприкінці серпня в результаті вибуху було повністю знищено зенітно-ракетну систему С-400 "Тріумф", встановлені на ній ракети та особовий склад.
У кримських проросійських пабліках пишуть, що над морем у бік Євпаторії з боку Новофедорівки пролетіли безпілотники, не відкидають, що це російські. Проте мешканців міста Саки закликали бути уважними.
Як повідомляв "Телеграф", українські військові в ніч на 17 жовтня завдали ударів по аеродромах у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську. Згодом стало відомо, що цю операцію провели Сили спеціальних операцій Збройних сил України. У мережі з’явилося яскраве відео результативного удару.