Байден заздалегідь таємно схвалив передачу ATACMS Україні: ЗМІ дізналися подробиці

Рішення в США було ухвалено, щоб посилити український контрнаступ

У вівторок, 18 жовтня, Україна вперше застосувала американські далекобійні ракети ATACMS для ударів по аеродромах у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську. За даними західних ЗМІ, президент США Джо Байден таємно схвалив рішення надіслати ці ракети в Україну ще 30 серпня.

Це сталося на тлі занепокоєння у США, що український контрнаступ йде повільно, пише Рolitico. У липні радник з національної безпеки Джейк Салліван, стурбований цим, доручив своїй команді продумати варіанти додаткового озброєння, яке допоможе Києву вражати вразливі цілі ворога глибоко всередині його оборонних ліній.

На тлі дефіциту запасів армійської тактичної ракетної системи великої дальності було вирішено передати Україні версію середньої дальності. Вона здатна нести боєголовки, що містять сотні касетних бомб на відстань 100 миль (близько 160 км). Рішення адміністрації надіслати Україні таку версію ATACMS трималося в секреті протягом кількох тижнів.

"Офіційні особи США зберігали мовчання про рішення про їхнє відправлення та фактичну доставку на поле бою, щоб зберегти елемент раптовості Києва. Вашингтон і Київ були стурбовані тим, що оголошення про передачу спонукає росію перемістити склади обладнання та боєприпасів далі за лінію фронту та за межі досяжності ракет", — йдеться у статті.

Два американські чиновники, на умовах анонімності розповіли, що Байден вирішив відправити ці ракети в Україну після кількох місяців дебатів серед своїх головних помічників із національної безпеки. На їхньому відправленні наполягав, зокрема, Салліван.

У Пентагоні міністр оборони Ллойд Остін і тодішній голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі тривалий час чинили опір надсиланню ATACMS. Вони аргументували свою позицію тим, що США мають обмежений запас цієї зброї.

Однак 28 серпня Салліван розпорядився включити цю пропозицію до порядку денного зустрічі найвищих посадових осіб національної безпеки адміністрації Байдена. На засіданні 30 серпня Комітет одноголосно схвалив відправлення ATACMS Україні.

Байден повідомив про це президенту України Володимиру Зеленському на зустрічі у Білому домі 21 вересня. У пакеті допомоги, оголошеному 21 вересня, ATACMS був "під прикриттям" касетних боєприпасів.

"Найближчими тижнями очікуються нові атаки вздовж сотень миль української лінії фронту, тому вкрай важливо, щоб Україна мала системи ATACMS більшої дальності для ураження аеродромів та складів боєприпасів, щоб звести нанівець будь-які логістичні переваги росії", — йдеться у статті.

Уточнюється, що США, як і раніше, вимагає від України утримуватися від використання американської зброї для завдання ударів по території росії. Проте обмежень на ураження нею цілей на території України та окупованого Криму немає.

Що відомо про передачу ATACMS Україні та яка дальність цих ракет залежно від модифікацій, читайте у матеріалі "Телеграфа": Україна вдарила по Бердянську за допомогою ATACMS: що потрібно знати про цю зброю

Ми також розповідали, де окупантам варто чекати на нові удари ракетами ATACMS. З’явилася карта, на якій відзначено російські військові аеродроми та інші військові об’єкти, що знаходяться на відстані 300 кілометрів від лінії фронту.