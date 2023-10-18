Ворог особливо тисне на трьох напрямках: у Генштабі розповіли подробиці (карта)

Ворог не залишає спроб захопити нові території

Йде 602-та доба повномасштабної війни з російськими окупантами, ворог активно атакує на кількох ділянках фронту. Українські захисники продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх на південь від Роботине Запорізької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Окупанти активізувалися на Куп’янському напрямку, також тривають запеклі бої на Мар’їнському та Шахтарському напрямах.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога у районах населених пунктів Синьківка, Іванівка та Кислівка Харківської області. Ще 9 атак було відбито у районі Надії Луганської області.

Ситуація на Куп’янському напрямку на карті deepstat

На Бахмутському напрямі росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене становище неподалік Кліщіївки Донецької області. Українські воїни продовжують штурмові дії на південь від Бахмута, завдають окупантам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Ситуація на Бахмутському напрямку на карті deepstat

На Авдіївському напрямку ворог продовжує намагатися оточити Авдіївку. Там наші захисники відбили 5 атак окупантів.

Ситуація на Авдіївському напрямку на карті deepstat

На Мар’їнському та Шахтарському напрямках наші захисники відбили понад 20 атак окупантів у районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Ще дві 2 атаки було відбито на південь від Золотої Ниви та на південь від Пречистівки Донецької області.

Ситуація на Мар’їнському та Шахтарському напрямках на карті deepstat

На Запорізькому напрямку ворог продовжує намагатися відновити втрачене становище на південний захід від Роботине Запорізької області. Успіху не має.

Ситуація на Запорізькому напрямку на карті deepstat

"Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх на південь від Роботине Запорізької області. Наші воїни завдають окупаційним військам збитків у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту", — додали в Генштабі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за тиждень ЗСУ знищили 428 одиниць російської техніки за допомогою дронів. Росіяни втратили важливе обладнання.