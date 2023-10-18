Потужні вибухи у Дніпрі та Запоріжжі: що відомо на даний момент

Пуски були з Криму

Близько 9:45 середи, 18 жовтня, пролунали вибухи у Дніпрі та Запоріжжі. Перед цим мешканців цих областей попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про вибухи повідомляють кореспонденти "Телеграфу". За даними моніторингових каналів, пуски були із Криму.

Як уточнюється в Telegram-каналі "Миколаївський Ванек", були пуски балістичних ракет із території окупованого Криму. Росіяни атакували Дніпропетровську та Запорізьку області.

Ще один моніторинговий канал пише, що удару було завдано з ОТРК "Іскандер-М". Жителів населених пунктів, де оголошено повітряну тривогу, закликають перебувати в укриттях.

За даними Telegram-каналу "Кримський вітер", всього з території Криму було запущено чотири ракети. Про це повідомили мешканці півострова.

У Telegram-каналі Повітряних сил України о 9:46 попередили про ракетну загрозу для східних та південно-східних областей. Карта тривог станом на 10:02 виглядає так:

Карта тривог станом на 10.02 18 жовтня

У мережі пишуть, що пролунали вибухи у передмісті Дніпра. Публікують фото диму, який виник після цього.

Дим над місцем вибуху

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 18 жовтня росіяни завдали удару по житловому будинку в Запоріжжі. Відомо про загибель двох людей, ще трьох травмовано. Під завалами шукають людей та надають допомогу постраждалим.