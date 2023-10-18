Україна отримала ракети ATACMS: чому саме зараз і що зміниться на фронті

У зоні ураження опиняться нові російські склади, авіабази та укриття спецпідрозділів країни-агресорки

Україна нарешті отримала та вперше застосувала американські далекобійні ракети ATACMS. Це офіційно підтвердив президент Володимир Зеленський, а головком ЗСУ Валерій Залужний навіть опублікував відео запуску ATACMS в Україні.

Експерти розповіли "Телеграфу", що означає поява на фронті подібних ракет у ракурсі всієї російсько-української війни.

Аналітик, фахівець із ракетного озброєння Олександр Кочетков пояснює: "Ми так довго чекали передачі нам американських балістичних ракет ATACMS, що їх поява та застосування особливим сюрпризом для українців не стало. А от для агресора – так".

Нагадаємо, що саме ATACMS вдарили по аеродромах в окупованих Бердянську та Луганську, знищивши масу ворожої авіатехніки.

"Ракет ATACMS — ціла родина. США передали нам найменш далекобійну — 165 км дальності, але потужну — касетна бойова частина 500 кг. Судячи з усього, на рішення США вплинуло те, що Північна Корея почала відкрито постачати рф своє озброєння", — вважає аналітик.

Оскільки кількість переданих Україні ракет трохи більше десятка, то серйозно на перебіг бойових дій вони не вплинуть, зазначає Олександр Кочетков. Проте, наголошує він, це явно пробна партія. І дуже бажано, щоб далі їх побільшало.

"З урахуванням цього ухилення Німеччини від постачання крилатих ракет TAURUS стає все більш скрутним. До речі, характерна особливість отриманих нами ракет ATACMS полягає в тому, що їх вкрай складно збити наявними в агресора засобами ПРО", — наголошує експерт.

Колишній працівник СБУ та консультант комітету Верховної Ради з питань національної оборони та безпеки, військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак міркує так:

"Ми дуже довго чекали на ATACMS, їх реально не вистачало на фронті. Так довго американці тягли з цим рішенням, швидше за все, бо дотримуються стратегії контрольованої ескалації. Коли розпал ситуації відбувається поступово, щоб у когось у кремлі не знесло "дах". Той варіант, який ми отримали – це ракети середини 1990-х із радіусом дії 165 км. Майже вдвічі менше, ніж ми очікували. Але це касетні боєприпаси. Що збільшує радіус ураження. До того ж, стріляючи, припустимо, з тих територій Херсонщини, які ми контролюємо, можемо тепер потужно накривати західне узбережжя Криму".

За словами експерта, у зоні ураження тепер – нові російські склади, бази, де розміщується авіація противника, спецтехніка, ховаються спецпідрозділи країни-агресора (військова розвідка, ФСБ).

"Зрозуміло, що ніхто не скаже, скільки саме таких ракет нам передали. Як і те, що це пробний варіант. Партнери дивляться, як ми ними скористаємося, наскільки ефективно будемо застосовувати, чи не перейдемо "червоні лінії" (удари по рф в її міжнародно визнаних кордонах), – зазначає Іван Ступак. – Думаю, що через пару місяців нам дадуть і ракети з радіусом дії 300 км або підвищеною пробивною здатністю, щоб трощити бункери та укріпрайони росіян".