Російська ракета у Запоріжжі вбила молоду сім’ю: відео

Внаслідок нічного ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі, який під час атаки здійснили російські окупанти, загинула молода родина. Їм було по 23 роки.

Вони жили у квартирі разом із батьками. Така інформація з’явилася у Telegram-каналі NEXTA Live.

Після обстрілу батько спробував реанімувати сина. Але в нього не вийшло. Мати загиблого хлопця перебуває у лікарні.

Голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко повідомив, що для атаки росіяни застосували ракету С-300. Чиновник зазначив, що деякі мешканці будинку змогли врятуватися завдяки правилу двох стін та своєчасному повідомленню про повітряну небезпеку. Станом на 11:20 відомо про двох загиблих, трьох поранених та трьох зниклих безвісти. Ще двом людям надано медичну допомогу прямо на місці трагедії.

За словами голови Запорізької ОВА, у будинку зруйновано два під’їзди – це приблизно 8 квартир. Постраждала від обстрілу ще церква, яка розташована поряд із будинком. Чиновник розповів, що після завершення рятувально-пошукових робіт будівля буде законсервована, а потім – відновлена.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський назвав удар по житловому будинку у Запоріжжі проявом "російського терору".

Раніше "Телеграф" повідомив, що у Дніпрі російська ракета теж прилетіла житловими будинками.