"Сподіваюся, але...": відома українська відьма розповіла, коли чекає на закінчення війни

Відьма зазначила, що передбачення фатальних подій ніколи не змінюються.

Найвідоміша відьма України Марія Тиха сподівається, що бойові дії закінчаться у 2024 році. Водночас вона наголосила, що все залежатиме від вибору та дій людей.

Таку думку вона висловила в інтерв’ю "Телеграфу". За словами Марії, конкретних видінь із приводу питання закінчення війни вона не бачила.

"Я досі сподіваюся, що війна закінчиться у 2024 році. Але я не бачила жодних видінь про закінчення війни. Поки не бачу видінь — нічого ні підтверджувати, ні спростовувати не буду", — сказала вона.

Також вона пояснила, що передбачення фатальних подій ніколи не змінюються. Це було перевірено нею щодо смертей, які сама відьма передбачала.

"Смерть пригожина я передбачила ще пів року тому. Якщо подія не фатальна, а повсякденна, все може змінитися. Все залежить від рішення, вибору та дій людей. Не змінюються події лише пов’язані зі смертю чи народженням", — підсумувала вона.

Повний текст інтерв’ю читайте у матеріалі "Телеграфа": "Я поки не відчуваю смерті путіна": відьма Марія Тиха.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський допустив закінчення війни до кінця 2023 року. Однак це станеться лише за певних умов.