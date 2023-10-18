Ми чекали не ці ATACMS: консультант Ради дав прогноз, коли чекати на більш далекобійні ракети

У зоні ураження тепер знаходяться нові бази та склади окупантів

Ракети ATACMS, які отримала Україна, мають радіус дії 165 км. Це майже вдвічі менше, ніж очікувала наша країна.

Про це "Телеграфу" сказав колишній працівник СБУ та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки, військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, з таким варіантом є можливість дістати окупантів на західному узбережжі Криму.

"Той варіант, який ми отримали – це ракети середини 1990-х із радіусом дії 165 км. Майже вдвічі менше, ніж ми очікували. Але це касетні боєприпаси. Що збільшує радіус ураження. До того ж, стріляючи, припустимо, з тих територій Херсонщини, які ми контролюємо, можемо тепер потужно накривати західне узбережжя Криму", — зазначив Ступак.

Також експерт наголосив, що тепер у зоні ураження нові склади росіян, бази, де розміщується авіація ворога, спецтехніка, і де ховаються спецпідрозділи рф. Йдеться про військову розвідку та ФСБ.

"Зрозуміло, що ніхто не скаже, скільки саме таких ракет нам передали. Як і те, що це — пробний варіант. Партнери дивляться, як ми ними скористаємося, наскільки ефективно будемо застосовувати, чи не перейдемо "червоні лінії" (удари по росії її міжнародно визнаних кордонах), – додав співрозмовник видання.

На його думку, вже за кілька місяців Україні дадуть ракети з радіусом дії 300 км або підвищеною пробивною здатністю, щоб "зламати бункери та укріпрайони росіян".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вирішив відправити Україні ракети ATACMS ще у серпні. Однак це було зроблено таємно.