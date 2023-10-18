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На другому місці після американців. Скільки українців уже загинуло в Ізраїлі

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Стало відомо, скільки українців загинуло в Ізраїлі Новина оновлена 18 жовтня 2023, 16:58
Стало відомо, скільки українців загинуло в Ізраїлі. Фото Inside Arabia

Один українець також вважається безвісти зниклим

Внаслідок терористичного нападу ХАМАС на Ізраїль загинули понад 20 українців. Це на десять осіб більше, ніж було відомо на добу раніше.

Про це у середу, 18 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, посилаючись на оновлені дані. Він опублікував відповідну інфографіку, в якій зазначено, скільки іноземних громадян та з яких країн загинули під час війни в Ізраїлі.

На другому місці після США (29 осіб) за кількістю убитих опинилася Україна. Згідно з цими даними, в Ізраїлі загинули 23 особи з нашої країни. Наступною за цим списком йде росія – 18 осіб.

Також люди з багатьох держав зникли безвісти в Ізраїлі після нападу ХАМАС. У тому числі й один громадянин України перебуває в цьому списку.

Реакція України

Наразі Україна може підтвердити загибель 13 громадян своєї країни на території Ізраїлю. Також шість осіб вважаються зниклими безвісти. Таку заяву зробили у Міністерстві закордонних справ, пише "Українська правда".

Зазначимо, що 17 жовтня перша леді України Олена Зеленська повідомляла про 13 загиблих українців в Ізраїлі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після тривалих переговорів за участю американських, ізраїльських та катарських офіційних осіб ХАМАС заявив, що готовий відпустити заручників, але поставив Ізраїлю умову.

Теги:
#Україна #Ізраїль #ХАМАС #Війна #Загиблі