На другому місці після американців. Скільки українців уже загинуло в Ізраїлі

Один українець також вважається безвісти зниклим

Внаслідок терористичного нападу ХАМАС на Ізраїль загинули понад 20 українців. Це на десять осіб більше, ніж було відомо на добу раніше.

Про це у середу, 18 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський, посилаючись на оновлені дані. Він опублікував відповідну інфографіку, в якій зазначено, скільки іноземних громадян та з яких країн загинули під час війни в Ізраїлі.

На другому місці після США (29 осіб) за кількістю убитих опинилася Україна. Згідно з цими даними, в Ізраїлі загинули 23 особи з нашої країни. Наступною за цим списком йде росія – 18 осіб.

Також люди з багатьох держав зникли безвісти в Ізраїлі після нападу ХАМАС. У тому числі й один громадянин України перебуває в цьому списку.

Реакція України

Наразі Україна може підтвердити загибель 13 громадян своєї країни на території Ізраїлю. Також шість осіб вважаються зниклими безвісти. Таку заяву зробили у Міністерстві закордонних справ, пише "Українська правда".

Зазначимо, що 17 жовтня перша леді України Олена Зеленська повідомляла про 13 загиблих українців в Ізраїлі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після тривалих переговорів за участю американських, ізраїльських та катарських офіційних осіб ХАМАС заявив, що готовий відпустити заручників, але поставив Ізраїлю умову.