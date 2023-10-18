За фронт переживати не треба, а от владі варто напружитися: політтехнолог оцінив гучний соцпит

Враховуючи, що військовим наші громадяни довіряють більше, ніж політикам, недовіра у суспільстві сформувалася саме до влади

Більшість українців не піддаються втомі від війни та російській пропаганді, проте ігнорувати зростання недовіри до влади не варто. Настрої суспільства ніяк не позначаться на бойових діях, але можуть зіграти роль на рівні підтримки влади у її політичних рішеннях.

Таку думку "Телеграфу" висловив політтехнолог Олександр Кочетков, коментуючи гучне опитування КМІС. За його словами, причиною таких тенденцій є робота ворога в інформаційному просторі, а також ситуація на фронті.

Експерт вважає, що політичне керівництво країни припустилося помилки, голосно анонсувавши плани українського контрнаступу. Результатом стало розчароване суспільство.

"З представленого навесні "графіку" збилися, а новий людям ніхто не запропонував. Вони природно шукають винного у зриві цих "планів". Враховуючи, що військовим наші громадяни довіряють більше, аніж політикам, недовіра сформувалася саме до влади. Звідси й розмови про розкол між армією та урядом. Насправді ж, ніякої зради тут нема. Просто були завищені очікування, які розбилися об реальність. Тепер суспільству потрібен час, щоб з цим примиритись", — зазначив Кочетков.

Водночас як наголосив політтехнолог, не варто турбуватися про те, що такі настрої якимось чином демотивують українців чи відіб’ють бажання воювати. Усі, хто був готовий захищати свою країну зі зброєю в руках, уже на фронті й там буде попри настрої в суспільстві. А частина людей, яка ховається від мобілізації, жодні позитивні тенденції все одно не змусять добровільно йти воювати.

Таким чином, занепадні настрої в суспільстві жодним чином не позначаться на ході бойових дій у гарячих точках. Але вони можуть зіграти роль на рівні підтримки влади у її політичних рішеннях.

"В ідеалі зараз було б провести вибори. Президентські, парламентські, місцеві – повний пакет. Нехай би громадяни скористалися правом на волевиявлення, перезавантажили ті кадри, які їх не влаштовують, продемонстрували рівень довіри до обраних політиків. Це дійсно потрібно суспільству", — вважає експерт.

Також Кочетков додав, що виборів в Україні найближчим часом не буде. Про це свідчать як відсутність офіційних заяв від влади, так і відсутність закладених до бюджету коштів на проведення цих виборів у 2024 році.

Зазначимо, що за результатами опитування КМІС, за останній рік з 14 до 32% побільшало тих, хто вірить у наявність серйозних конфліктів між політичним керівництвом країни та командуванням армії. Але все ж таки 54% респондентів залишилися на думці, що військове командування та політичне керівництво країни діють злагоджено.

Повний текст читайте у матеріалі "Телеграфа" : Втома від війни чи недовіра до влади? Соціологи розповіли, скільки українців мають занепадницькі настрої.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що взимку 2023 року в ході опитування українців з’ясувалося, що у топі довіри у суспільства — військові ЗСУ та президент Володимир Зеленський.