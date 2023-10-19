Били ракетами та дронами: всі подробиці нічної атаки по Україні

На жаль, є руйнування

У ніч на 19 жовтня противник завдав ударів по Дніпропетровській та Миколаївській областях. Там зафіксовано прильоти. Також була атака ворожого БПЛА у Сумській області.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак, пізно ввечері 18 жовтня ворог завдав ракетного удару по Павлограду.

Там зафіксовано руйнування на інфраструктурному об’єкті. Люди не постраждали.

Вже вночі ворог завдав ударів по Нікопольщині. Двічі влучив по Марганецькій громаді і ще раз – по Мирівській.

"Загалом на територію району прилетіло майже три десятки артилерійських снарядів. Яку шкоду вони завдали – з’ясовують рятувальники. Триває обстеження ураженої місцевості. Без загиблих та постраждалих", — уточнив він.

Вже вранці наші захисники неба збили ракету над Кривим Рогом.

За даними голови Миколаївської ОВ Віталія Кіма, близько 00:55 ворог завдав ракетного удару по Миколаєву.

"Внаслідок обстрілу виникла пожежа неексплуатованої складської будівлі на території одного з підприємств, вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки. Без постраждалих", — уточнив він.

Вночі також було зафіксовано падіння уламків "шахеду" в області, внаслідок чого спалахнула складська будівля.

Водночас у Сумській ОВА повідомили, що вночі безпілотник вдарив по об’єкту інфраструктури у Сумах. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що в ніч на 18 жовтня російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю.