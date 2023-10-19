В Україні ліквідували відомого окупанта: став зіркою пропаганди ще у 2014-му

За його словами, він поїхав воювати на Україну, тому що в росії його розшукувала поліція за "спробу вбивства ножем"

В Україні знайшов свою смерть один із символів російської агресії на Донбасі 2014 року — Олександр Можаєв. Він відомий як козак Бабай.

Про це повідомляють російські Z-паблік. За їхніми даними, він загинув "як герой" на Запорізькому напрямку 19 жовтня.

Олександр Можаєв народився 1977 року в Бєлорєченську (Краснодарський край росії). З 1990-х років перебував у козацькому формуванні "Вовча сотня" у рідному місті. ЗМІ вперше написали про нього під час анексії Криму та бойових дій на південному сході України, де Бабай командував "Волчею сотнею".

Восени 2014 року після конфліктів він був змушений покинути Донбас. Його фото як одного із символів "російського світу" тоді активно використовувалося — ставилося на аватарки в соціальних мережах, друкувалося на футболках, гуртках, рюкзаках.

За твердженням української влади, під час цих подій Олександр Можаєв є агентом спецслужб рф, який також брав участь у збройному конфлікті в Грузії у 2008 році. За словами самого Можаєва, він поїхав воювати на Україну, тому що в росії його розшукувала поліція за "спробу вбивства ножем".

Як повідомляв "Телеграф", раніше ЗСУ ліквідували відомого військового злочинця Романа Назарова із позивним "Назар". Знищений бойовик розпочав свій терористичний шлях ще з війни у Чечні, а з початком війни в Україні у 2014 році воював на боці злочинців "ЛДНР".