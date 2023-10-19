Партизани проникли на військовий аеродром у самому серці росії. Опубліковано фото

Стало відомо, які літаки дислокуються у Нижньому Новгороді

Партизани "Атеш" пробралися до військового аеродрому "Сокіл" у Нижньому Новгороді. Вони розвідали точну кількість літаків і дізналися, які їх типи там базуються.

Про це повідомив рух "Атеш" у своєму Telegram-каналі. Партизани охоче поділилися координатами, де розташована ворожа авіація – 56.323425, 43.8075062.

В "Атеші" розповіли, що на аеродромі розміщено бойові винищувачі. Частину з них передислокували подалі від кордону України з метою безпеки. Ще частина – авіація, яку ремонтують.

Окрім того, партизани показали фотографіями ворожої авіації.

Ворожі літаки Джерело: Telegram "Атеш"

Ворожі літаки Джерело: Telegram "Атеш"

Ворожі літаки Джерело: Telegram "Атеш"

Карта аеродрому у Нижньому Новгороді. Джерело: Telegram "Атеш"

Довідка

"Атеш" — військовий партизанський рух на окупованих територіях України, а також на території росії. Воно засноване у вересні 2022 року. Саме ці партизани взяли на себе відповідальність за вбивство 9 листопада 2022 року проросійського пропагандиста Кирила Стремоусова.

Раніше "Телеграф" повідомив, що в тимчасово окупованому Севастополі підірвано корабель Чорноморського флоту Росії "Павло Державін". У Військово-Морських силах України підтвердили цей інцидент.