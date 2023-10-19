Оборонці Авдіївки отримали партію FPV-дронів за сприяння Favbet Foundation
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Один із спеціальних підрозділів Національної гвардії України отримав партію з 10 FPV-дронів за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.
Дрони-камікадзе надійшли в розпорядження підрозділу, який бере участь в операції з оборони Авдіївки Донецької області, позиції довкола якої окупанти масово штурмують упродовж останніх 10 днів.
"Дрони стануть нашим оборонцям у пригоді для доставки запальних "подарунків" окупантам на Авдіївському напрямку", — говорять у фонді.
Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ від початку великої війни отримали 235 авто, в тому числі мова йде про 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, придбані компанією Favbet для ударних рот "Армії дронів".
Крім того, ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 130 дронів різного типу, в тому числі ударного.
Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду склала понад 175 млн грн.