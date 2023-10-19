Постійні поставки: Кулеба зробив важливі заяви про ATACMS та F-16

Для поставок F-16 є тільки одна перешкода, а ATACMS все частіше з’являтимуться у ЗСУ

Україна домовилася зі Сполученими Штатами Америки про постійні поставки далекобійних ракет ATACMS для ЗСУ. Рішення особисто погодили президенти Володимир Зеленський та Джо Байден.

Таку заяву Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зробив в ефірі "Сніданку з 1+1". За його словами, домовленості у цьому питанні було досягнуто ще у вересні.

"Отримання Україною ракет ATACMS на постійній основі — це прямий результат домовленості президента Зеленського (президента України Володимира Зеленського — ред.) та президента Байдена (президента США Джо Байдена — ред.), яка була досягнута у Вашингтоні під час їхньої особистої зустрічі наприкінці вересня", — підкреслив глава МЗС.

Він також додав, що у виступі Зеленського після зустрічі з Байденом можна було прочитати "між рядків", що було ухвалено дуже важливе рішення.

"Тому дякую Сполученим Штатам за виконання домовленостей та за зміцнення нашої вогневої могутності", — наголосив міністр.

Також глава МЗС висловив сподівання, що надалі Україна отримає від Штатів ракети ATACMS із радіусом дії 300 кілометрів.

Водночас Кулеба висловився щодо постачання Україні винищувачів F-16. За його словами, за оптимістичним сценарієм це перша половина 2024 року.

"Зараз наші пілоти проходять навчання, як тільки пілоти завершать навчання, а паралельно в Україні готується інфраструктура для цього, літаки будуть в Україні. Тобто єдині перешкоди для того, щоб F-16 з’явилися в українському повітрі – це завершення тренування пілотів, підготовка інфраструктури. Оптимістичний сценарій, я думаю, десь перша половина наступного року", — пояснив глава МЗС.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україна отримала ракети ATACMS, але радіус їхньої дії вдвічі менший, ніж очікувалося — 165 км замість 300.