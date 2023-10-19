Наші воїни — герої: Залужний побував в Авдіївці та розповів про обстановку (відео)

Ситуація на Авдіївському та Куп'янському напрямках важка

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідай Авдіївку, де зараз ворог намагається наступати. Місто знаходиться під безперервним вогнем росіян, але ЗСУ не здаються.

Відео зустрічі із військовослужбовцями Валерій Залужний опублікував у своєму Telegram-каналі. Військові своєю чергою похвалилися успішним "приземленням" ворожої авіації.

Головнокомандувач ВСУ підкреслив, що на фронті немає звичайних ділянок, є лише ті, де зараз найважче. І зараз така ділянка Авдіївка. Росіяни не припиняють штурми, сподіваючись прорвати лінію оборони ЗСУ та оточити місто.

"Ворог активно застосовує штурмові підрозділи, кидає велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію. Проте наші воїни продовжують героїчно відбивати атаки, знищуючи живу силу та техніку противника", — розповів Валерій Залужний.

Він поспілкувався з командувачами та командирами бригад, які виконують завдання на Авдіївському напрямку та визначив подальші кроки, а також вивчив першочергові потреби підрозділів. Військові одного із підрозділів показали відео, як збили ворожий літак Су-25. Валерій Залужний похвалив захисників за їхню роботу.

Також він відвідав Куп'янський напрямок, де окупанти продовжують наступальні дії, але ЗСУ тримають оборону у надскладних умовах.

"Дякую кожній бригаді, всім захисникам, хто в бою за Україну. Разом до перемоги", — підсумував головнокомандувач ЗСУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Авдіївку відвідав командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Він зробив невтішну заяву стосовно ситуації в місті.