Масштабніше, ніж минулі рейди: що пишуть аналітики про прорив ЗСУ на лівому березі Херсонщини (мапи)

Українські військові мають певні поступи

Останні успіхи української армії на лівому березі Херсонської області набагато масштабніші, ніж минулі рейди. Нашим військовим вдається зберігати свої позиції вздовж узбережжя Дніпра вже кілька днів.

Такого висновку дійшли аналітики ISW. Там уточнили, що незважаючи на атаки з боку росіян, ЗСУ залишаються на береговій лінії та в районі Антонівського залізничного мосту.

Аналітики зазначають, що поки Україна та росія дають суперечливі повідомлення щодо ситуації. Зокрема, один із російських блогерів повідомляв, що кілька груп українських військових розбили війська на лівому березі та змогли просунутися вглиб від узбережжя на 2 кілометри.

Пізніше це джерело писало, що ЗСУ зайняли село Кринки, проте окупантам нібито вдалося відсунути наші війська на його околиці.

Карта ISW

Інші російські джерела писали, що атака української армії була більш масованою, ніж минулого разу. Окупаційна влада регіону стверджувала, що після невеликого відступу ЗСУ намагається відпочити та дочекатися підкріплення. При цьому росіяни нібито постійно обстрілюють їхні позиції.

Карта liveuamap

Цікаво, що Генштаб ЗСУ не став публікувати деталей про українські операції на східному березі Дніпра, але загалом їх підтвердив. Зокрема, там підтвердили, що 19 жовтня російська авіація завдала ударів Піщанівкою, яке знаходиться на лівому березі Херсонщини. Це може свідчити про те, що там справді були українські війська.

Карта DeepState

Раніше "Телеграф" писав про те, що 17 жовтня ЗСУ застосували для ударів по аеродромах у Бердянську та Луганську далекобійні ракети ATACMS.