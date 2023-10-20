"Атріцатєльний" наступ під Авдіївкою? Ворог зазнав рекордних втрат з початку року

Число втрат окупантів стрімко зростає

Минулої доби українські військові ліквідували 1380 окупантів. Це максимальна кількість з початку 2023 року.

Свіже зведення втрат ворога публікує Генеральний штаб ЗСУ. Більшість окупантів було знищено в боях на Авдіївському напрямку.

Усього з початку повномасштабного вторгнення противник втратив 292 060 осіб.

За даними порталу Minfin, який щодня оновлює статистику щодо втрат противника, останній рекорд за кількістю ліквідованих окупантів за добу було зафіксовано 10 лютого. Тоді було ліквідовано 1140 росіян.

Темпи втрат росіян помітно збільшилися після того, як вони почали штурмувати Авдіївку. Тоді з’явився і другий максимальний показник втрат за рік – 12 жовтня було ліквідовано 1030 окупантів.

За даними українських військових, ворог зазнає великих втрат на Авдіївському напрямку, намагаючись вибити українських військових із міста. При цьому особливих успіхів противник не має, проте втрачає безліч своїх солдатів і техніки.

У ранковому зведенні 20 жовтня у Генштабі ЗСУ повідомили, що загарбники відновили наступальні дії та не залишають спроб оточити Авдіївку.

"Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогові численні втрати. Так, минулої доби втрати ворога склали: вбитими і пораненими майже 900 окупантів, знищено і пошкоджено майже 50 танків і понад 100 одиниць броньованої техніки противника", - повідомляють військові.

Раніше "Телеграф" писав про те, що ЗСУ активно вибивають ворога на лівобережжі Херсонської області.