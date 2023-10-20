Влада хоче дозволити неповнолітнім працювати у шкідливих умовах

У росії мають намір компенсувати нестачу робочої сили в оборонному секторі, залучаючи неповнолітніх до роботи на небезпечних виробництвах. Внести зміни до Трудового кодексу пропонується, зокрема, в Республіці Татарстан.

Влада хоче дозволити неповнолітнім росіянам у віці 16-18 років працювати у шкідливих умовах за терміновим договором у зв’язку з нестачею кадрів. Про це йдеться у черговому звіті Інституту вивчення війни ISW.

Голова Комітету держдуми росії з праці, соціальної політики та у справах ветеранів Ярослав Нілов запропонував дозволити частини підлітків працювати на оборонних підприємствах. Урядовець аргументував свою пропозицію дефіцитом робочої сили в галузі, у тому числі на авіабудівних заводах та в концерні "Калашников".

Варто зазначити, що саме в Татарстані розташований завод із виробництва безпілотників Shahed. Раніше ЗМІ писали, що на цьому підприємстві працюють студенти коледжу. Ініційовані керівництвом республіки зміни до трудового законодавства дозволять владі країни використовувати дитячу працю для виробництва БПЛА.

Раніше "Телеграф" повідомив, що російські окупанти продовжують атакувати міста та села України іранськими БПЛА Shahed 136.