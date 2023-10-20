"Запам'ятайте цей день": росіянам влаштували пекло під Авдіївкою, у мережі все більше інформації

У результаті наступу ворог практично не досяг успіху

Окупанти продовжують спроби оточити Авдіївку Донецької області. Водночас значних успіхів на цьому напрямку противник не має, проте його втрати стають дедалі більшими.

Як повідомив в ефірі національного телемарафону речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, ворог відновив наступальні дії на Авдіївському напрямку. При цьому він зазначив, що українські військові стійко тримають оборону, завдаючи ворогу численних втрат.

За інформацію речника Генштабу, минулої доби втрати ворога на цьому напрямку склали вбитими та пораненими майже 900 російських окупантів.Також ЗСУ у районі Авдіївки знищили понад 50 танків та 100 одиниць броньованої техніки РФ.

Ковальов підкреслив, що сили оборони також відбили атаки у районах населених пунктів Новокалинове, Степове та Сєверне Донецької області.

Як повідомив український аеророзвідник підрозділу "Сова" миколаївських морпіхів, у неділю, 19 жовтня, в районі Авдіївки війська рф зазнали "катастрофи". "Запам'ятайте цю дату і місце. Це була найбільша російська катастрофа. Більша за Білогорівку минулого року", — написав він.

Своєю чергою видання "Думская" з посиланням на інформацію від очевидців пише, що 19 жовтня в районі Авдіївки "панувало справжнє пекло". За їх даними, російські окупанти намагалися наступати за кількома напрямками: в районі Красногорівки, що на північ від міста, у бік шлаконакопичувача Авдіївського коксохімічного заводу та від Водяного (на південь від Авдіївки).

"Ішли цілими колонами бронетехніки — у кожній від п'яти до 30 одиниць. Їх успішно спалювали українські захисники. У результаті ворог практично не досяг успіху, натомість зазнав жахливих втрат: понад 900 солдатів і офіцерів, під сотню танків та інших бронемашин", — йдеться у повідомленні.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Видання зазначає, що ці втрати рф стали більшими, ніж Силам оборони вдалося знищити при спробі росіян форсувати Сіверський Донець поблизу селища Білогорівка Луганської області у травні 2022 року. Тоді ворог втратив понад 80 танків та бронемашин, а також близько 485 людей убитими.

"У росіян під Авдіївкою справжня військова катастрофа. Наймасовіші одномоментні втрати російської армії з початку повномасштабної війни", — прокоментував ситуацію офіцер Збройних сил Віктор, який зараз бореться в Донецькій області.

Деякі спостерігачі навіть порівняли вчорашній бій із подіями 80-річної давнини на так званій Курській дузі. Примітно, що всі ці події відбувалися на момент приїзду до Авдіївки головнокомандувача Збройних сил генерала Валерія Залужного.

Сьогодні бої в районі Авдіївці продовжуються. Ворог нагромадив значні сили біля села Новоселівка Друга (на північ від Авдіївки) і знову намагається наступати. Важливим напрямом його удару залишається шлаконакопичувач АКХЗ – його захоплення дозволить встановити вогневий контроль над усім заводом.

"Очевидно, противник має серйозні проблеми з керованістю військами і координацією між підрозділами, тому й накопичується в такі стада, більш доречні на полях битв Другої світової, ніж зараз. Подібні "броньовані кулаки" вразливі, що наочно продемонстрували українські захисники, Але заліза і людей у росіян багато, так що ще якийсь час атаки будуть продовжуватися. Схоже, їм кров із носа потрібний хоч якийсь успіх у цьому місці", — заявив військовий експерт Віктор Босняк.

Нагадаємо, за даним Генштабу, минулої доби, 19 жовтня, українські військові ліквідували 1380 окупантів. Це максимальна кількість з початку 2023 року.