"Переможців не судять": Буданов розповів про свої бойові виходи під час війни

Глава української розвідки бере участь у бойових операціях

Глава ГУР Міноборони Кирило Буданов за період контрнаступу неодноразово бував на лінії фронту. За його словами, іноді його присутність буває необхідною.

Про це Буданов розповів у фільмі Дмитра Комарова. "Рік. Харківщина. Частина 4". Він також відповів на запитання щодо ризиків, які несуть його відвідування зони бойових дій.

Глава ГУР пояснив, що його присутність на фронті потрібна. "Бо всі ми – люди, і всім іноді буває страшно", — сказав він, додавши, що підбадьорює бійців.

Питання Дмитра Комарова, чи виправдані ризик присутності голови ГУР у зоні бойових дій та небезпека втратити голову розвідки під час війни, Буданов назвав риторичним. Він відповів на нього в характерній для себе манері.

"Що раніше з’явилося: яйце, чи курка? Це кудись у такому ж напрямі", – сказав він.

Він додав, що критерій простий: якщо це дало позитивні результати, то все було зроблено правильно. Якщо позитивного результату немає – то були помилки.

"Переможців не судять – давня мудрість, але вона вірна", – резюмував голова ГУР.

Як раніше писав "Телеграф", командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий" розповів, як Буданов брав участь в одній з операцій на фронті. Тоді він особисто змусив здатися у полон 19 окупантів.

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