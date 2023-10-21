Багатостраждальний Кривий Ріг і не лише: де вночі чули вибухи

На щастя, обійшлося без жертв

У ніч на 21 жовтня Україна знову зазнала масованого удару з боку окупантів. Противник бив по наших містах ракетами та дронами.

Вночі ворог застосовував керовані авіаційні ракети Х-59, крилаті ракети "Іскандер-К" та ударні БПЛА типу "Shahed-136/131". Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

За даними військових, інформація про руйнування уточнюється. Водночас уночі моніторингові паблики писали про вибухи у Миколаєві та Кривому Розі.

Щодо ударів по Миколаєву, то моніторингові пабліки повідомляли про запуск ракет "Іскандер-М".

У той же час голова Миколаївської ОВ Віталій Кім повідомив, що удар припав по Вознесенському району. За його словами, приліт був поза населеним пунктом, постраждалих немає.

Влада Дніпропетровської області підтвердила удар по Кривому Рогу. Як написав голова місцевої ОВА Сегей Лисак, місто атакували ракетами і БПЛА,

"Вночі у Кривому Розі знову лунали вибухи. Ворог повторно вдарив по місту. Туди прилетіли ракети та БПЛА. Є руйнування на об’єкті промислової інфраструктури. Відбулася пожежа, яку оперативно загасили", — уточнив він.

Також пошкоджено три будинки у дачному кооперативі.

На щастя, під час атаки ніхто не постраждав.

Зазначимо, що вночі також про ракетну загрозу попереджали мешканців Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської, Харківської та Одеської областей, але поки що інформації про "прильоти" у зазначених регіонах немає.

Раніше "Телеграф" писав про те, що потужні вибухи пролунали у Кривому Розі та 19 жовтня.