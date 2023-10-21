Такого ще не було: у ЗСУ розповіли про нову тактику обстрілів росіян

Окупанти хочуть завдати максимальної шкоди Україні

Росіяни завдали вночі по Україні чергових ударів. Вони вдалися до комбінованої атаки: одночасно запустили ракети та керовані авіабомби.

Про це розповіла в ефірі телемарафону голова об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня капітан першого рангу Наталія Гуменюк. За її словами, таку "складну тактику дуже змішаних атак" окупанти застосовують уперше.

За її словами, росіяни почали активнічати та основний акцент перенесли у повітря. Активізувалась тактична авіація, ракетні комплекси наземного базування та запуски КАБів по прифронтових територіях та крилаті ракети типу Х-59 по другій лінії прифронтових міст. Під ударами найчастіше опиняються Миколаївська область та Кривий Ріг. Також ворог застосовує ударні безпілотники.

"Фактично все було одночасно і спрямоване на виснаження протиповітряної оборони та з максимальним досягненням результату", — зазначила Гуменюк.

Також вона додала, що одночасного пуску крилатих ракет та керованих авіабомб в Україні ще не спостерігали. За словами Наталії Гуменюк, таким чином ворог намагається завдати ракетного удару максимально ефективно, адже по КАБам ЗСУ працювати не зможуть.

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