путіну потрібна хоч якась перемога: військовий розповів, чи припиняться штурми Авдіївки

Армія окупантів боїться доповідати путіну про свої невдачі на фронті

Російська армія не має наміру припиняти наступ на Авдіївку. У ЗСУ припускають, що на цьому напрямі "гра продовжиться в довгу".

Таку думку в ефірі телемарафону висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. За його словами, Авдіївку добре укріплено ще з 2014 року, але ворог не припиняє спроб захопити місто.

В Авдіївці довгий час будувалися укріплення та інженерні загородження, і окупанти розраховували, що у майбутньому цей укріпрайон зможуть використати для себе. Але спроби захопити місто поки що даремні.

"Ну і звичайно, що ті сили та засоби, які вони накопичували, які закинули вперше в бій, не виправдали себе, отже, командування (рф, — ред.), відповідальне на цьому напрямі, звичайно, не може доповісти путіну про поразки, тому вони як кидали, так і будуть кидати сили. Там, напевно, так схоже, що гра триватиме в довгу, на жаль, але так виглядає, що ворог пробуватиме там наступати", — сказав він.

На сьогоднішній день Авдіївка та Куп’янський напрямок одні з найважливіших районів для ворога. У росіян є завдання прорвати лінію оборони ЗСУ і саме в цих місцях вони хочуть цього досягти.

Крім того, путін вимагає від своєї армії захопити повністю Донецьку та Луганську області та вийти на їхнє адмінкордон. Російському президенту потрібна бодай якась перемога на фронті.

"Ті сили та засоби, які вони накопичили на Авдіївському напрямку, їхній розрахунок був на те, що вони обійдуть Авдіївку з флангів, візьмуть в оточення, захоплять і покажуть хоч невелику, але "перемогу для путіна", — додав глава Ради резервістів Сухопутних військ.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у росіян під Авдіївкою рекордні втрати з початку року. Добові втрати окупантів вимірюються у тисячах осіб.