Кожна — по 500 кілограмів: ворог випустив рекордну кількість авіабомб за добу

Відомо про руйнування

Минулої доби ворог випустив по території Херсонської області рекордну кількість авіабомб. Усього зафіксовано 36 пусків.

Про це в ефірі телемарафону розповіла речник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, у регіоні є постраждалі.

"На Херсонщині ворог випустив по 2-4 авіабомби по одному населеному пункту. Для села, ви розумієте, це дуже велика потужність, руйнація кількох будинків одночасно, коли 500-кілограмовий еквівалент тротилу вривається в землю, залишаючи багатометрові вирви", — зазначила вона.

При цьому Гуменюк додала, що загалом, незважаючи на масштабну повітряну тривогу вночі, активність ворога була помітно знижена.

У Херсонській ОВА водночас повідомили, що відомо про одного постраждалого.

"За минулу добу противник здійснив 103 обстріли, випустивши 513 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, ЗУ-23-2, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 20 снарядів.

російські військові потрапили до житлових кварталів населених пунктів області; територію навчального закладу, адміністративні будівлі та громадське харчування у Бериславському районі", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно росіяни впустили авіабомбу у Новій Каховці.