Стріляють в усіх без розбору: найчастіше російські диверсанти діють у трьох українських областях

ДРГ шукають місця дислокації підрозділів ДПСУ, ЗСУ та Нацгвардії

Поки російські окупанти продовжують атакувати на лінії фронту, у деяких регіонах України діють ворожі диверсанти. Найчастіше їх помічають у трьох областях.

Як повідомив речник Державною прикордонної служби України Андрій Демченко, найбільше диверсантів фіксують у Сумській області. За його словами, рідше такі випадки зустрічаються у Харківській та Чернігівській областях.

"Найбільше таких випадків фіксується на кордоні з росією — в межах Сумської області, періодично в межах Харківської області, за останній час менше по Чернігівщині", — заявив Демченко, зазначивши, що ворожі диверсійно-розвідувальні групи намагаються викрити місця розташування Сил оборони України.

Він також підкреслив, що російські диверсанти також несуть загрозу місцевим жителям. Демченко заявив, що ДРГ відкривають вогонь по автомобілях, які рухаються біля кордону, не розбираючись, чи там перебувають військові, чи цивільні.

Нагадаємо, раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповідав "Телеграфу" про те, що відбувається на державному кордоні і як прикордонники ловлять ухилянтів. За його словами, спроби нелегального перетину кордону дійсно відбуваються, проте сплесків активності втікачі останнім часом не демонструють.