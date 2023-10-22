Знищили майже десяток бойових машин в одному бою: у ЗСУ показали яскраве відео роботи миколаївських десантників

Наступ росіян обернувся великими втратами

Миколаївським десантникам в одному з боїв вдалося знищити одразу 5 танків і 4 бойові машини піхоти російських окупантів.

Відеозаписом, на якому видно знищення російської техніки на Донеччині, поділилася пресслужба Десантно-штурмових військ ЗСУ у своєму telegram-каналі.

"На світанку російські окупанти розпочали штурм позицій марунових беретів з Миколаєва. Щоб досягнути ефекту повної несподіванки ворог застосував дими. Утім, розвідка вчасно помітила висування ворожої колони і артилерія десантників почала наносити вогневе ураження противнику", — йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що успішну операцію зі знищення російських сил провели бійці 79-ї ОДШБ ЗСУ.

Водночас перший заступник міністра оборони України, генерал Олександр Павлюк повідомив, що за останній тиждень ЗСУ ліквідували понад 6 тисяч окупантів та 837 одиниць ворожої техніки.

Серед знищеної техніки 133 танки та 269 бойових броньованих машин. Крім того, російська армія недорахувалася 166 одиниць ствольної та 12 одиниць реактивної артилерії.

Як повідомлялося раніше, за останні дні ЗСУ відбили черговий наступ росіян на Авдіївку та відкинули їх із західної околиці Роботино.