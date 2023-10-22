"Буде багато викликів": у розвідці розповіли, до чого готуватися українцям узимку

Українцям доведеться пережити ще одну важку зиму

Майбутня зима для України буде такою ж складною, як і попередня. І це стосується ситуації на полі бою, у тилу та на дипломатичному фронті.

Як розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в інтерв’ю Еспресо, за майже два роки російського вторгнення окупанти не змогли досягти жодної із заявлених цілей, у той час як Україна продовжує повертати території та людей.

При цьому він наголосив, що нова зима буде важка, але українцям треба вистояти, щоб рухатися далі.

"Буде багато викликів: на полі бою будуть удари по цивільній інфраструктурі та питання зовнішньої діяльності, дипломатичної діяльності — це все дуже складно, але в результаті спільна позиція українського суспільства, військово-політичного керівництва, коаліції країн вільного світу, які підтримують Україну, безумовно дасть свої результати", — сказав Юсов.

За словами представника розвідки, для українців вже не є секретом, що російські удари насамперед завдаються по об’єктах цивільної інфраструктури з метою заподіяти загибель мирних громадян. Тому жителям нашої країни варто бути готовими до того, що обстріл продовжуватиметься і цієї зими.

"Це означає, що і ми також готуємося, отримуємо нові засоби та можливості для протидії, у тому числі, як було анонсовано військово-політичним керівництвом, якщо такі удари завдаватимуться, обов’язково буде відплата", — додав він.

Нагадаємо, глава Міністерства енергетики Герман Галущенко днями закликав українців запастися павербанками та генераторами, щоб можливі перебої з електрикою не застали зненацька.