"Дрони – це патрони": комбриг ЗСУ назвав несподівану проблему з безпілотниками

Дрони необхідні для сучасної війни

Бізнесмен, банкір, а зараз — командир роти ударних безпілотників 68-ї окремої єгерської бригади Андрій Оністрат розповів, яка проблема на фронті існує зі списанням дронів, що відслужили. Він зазначив, що незважаючи на те, що саме слово "дрони" під час війни у всіх на слуху, мало хто розуміє, навіщо вони, звідки беруться, куди діваються.

Про це Андрій Оністрат говорив в інтерв’ю "Українській правді". Він зазначив, що є безліч тем, які в армії потрібно не те щоб критикувати, а міняти. Ситуація зі списанням безпілотників, що відслужили, — одна з них.

"А ось щоб списати дрони, які я вжив за півроку, у мене служба списання попросила 50 пакетів паперу! Рапорт, службове розслідування, підпис, свідки, копія, три екземпляри – один у ДБР, другий у ГШ, третій в архів. А для мене дрони — це патрони. Ви уявляєте, якби ми списували кожен патрон 5,45", — описав ситуацію комбриг.

Він додав, що під час бойових дій його бригада може втратити три дрони на день, а може за тиждень не втратити жодного. Він додав, що його бригаді, "Шершням Довбуша", на місяць необхідно плюс-мінус 30 дронів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни почали бити Україною новими моделями безпілотників. Фактично у них куплені на AliExpress двигуни.

За рахунок чого Україна зможе зламати ситуацію на фронтах на свою користь і змусити Росії "відповзти"? Що потрібно робити вітчизняній оборонці, щоби не залежати від настроїв у США? На ці та інші питання у першій частині інтерв’ю "Телеграфу" відповів авторитетний військовий аналітик, офіцер ЗС Азербайджану Агіль Рустамзаде: "Ворог перейшов на військові рейки, а Україна ще розгойдується": військовий аналітик Агіль Рустамзаде