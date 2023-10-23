Українські військові готуються форсувати річки німецькими машинами-амфібіями (відео)

Нідерланди пообіцяли Україні передачу цих машин

Українські військові на навчаннях у Нідерландах тренуються форсувати річки німецькими машинами M3 Amphibious Rig. Підготовка триває із лютого.

Влада країни, де проходять навчання, пообіцяла Україні передачу цих машин. Подробиці передає Військовий кур’єр.

Навчають українських бійців працювати з новим військовим транспортом німецькі та британські інструктори.

"Наше основне питання — це зараз форсування Дніпра, і, швидше за все, важка техніка перекидатиметься цими машинами", — заявив представник ЗСУ.

Один з інженерів, що проходять підготовку, відзначив великі можливості та ефективність роботи машин. Використовуючи їх, можна встановлювати плаваючі мости між берегами. M3 Amphibious Rig можуть переправити техніку у воді у форматі поромної переправи.

У мережі з’явилося відео навчань із українськими військовими щодо форсування річки з використанням німецьких машин-амфібій M3 Amphibious Rig.

Довідка

M3 Amphibious Rig – німецька військова машина-амфібія, яка використовується для переправи танків та інших транспортних засобів по воді. Це розробка фірми Eisenwerke Kaiserslautern 1982-1992 років.

Машина оснащена двома великими алюмінієвими понтонами, що перевозяться на даху. Вони розвертаються на воді та служать платформою для переправки техніки.

Екіпаж такої машини налічує троє людей. По суші ця техніка рухатиметься зі швидкістю 80 км/год, по воді – 14 км/год.

При використанні як багаторазовий пором може транспортувати вагу до 63,5 т. Як мост – доступне ще більше навантаження.

Такі M3 Amphibious Rig є на озброєнні Китайської Республіки (Тайвань) та армії Сінгапуру.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Україна отримала всі обіцяні США танки Abrams.