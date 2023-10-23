Мірити треба не кілометри: військовий аналітик назвав головні підсумки контрнаступу ЗСУ

У армії мало шансів просунутися вперед без значної переваги у вогневих засобах поразки

Незважаючи на незначну кількість звільнених територій, українські контрнаступальні дії у 2023 році мали дуже великий успіх. Бійці Збройних сил України (ЗСУ) змогли певною мірою виснажити російську армію.

Таку думку висловив авторитетний військовий аналітик, провідний аналітик центру STEM Агіль Рустамзаде. Про це він розповів в інтерв’ю "Телеграфу".

"І в парадигмі війни на виснаження, це більше досягнення. Тому що майже знищено дуже більшу частину російської артилерії. Вибито основний коник росії — її перевага в артилерії. Тому якщо дивитися через цю призму, то українські контрнаступальні дії (2023 року) мали дуже великий успіх. Вони в якійсь мірі виснажили російську армію: її ресурс у живій силі, у засобах вогневої поразки", — зауважив експерт.

Агіль Рустамзаде наголосив на тому, що підсумок наступу потрібно вимірювати не лише кілометрами. Він відзначив, що, безумовно, наступальні дії мають на меті вихід на якісь рубежі з паралельним знищенням противника. І в 2022 році ЗСУ досягли значних успіхів у звільненні територій. Але цього року українські військовослужбовці досягли успіху в інших аспектах.

"Є деякі речі у війні, які аксіома: без значної переваги в вогневих засобах поразки, без переваги в повітрі, проти укріплених ліній оборони армія має дуже мало шансів. Але разом з цим незначні успіхи є", — резюмував військовий аналітик.

Раніше "Телеграф" повідомив, що серйозні втрати поблизу Авдіївки не зупиняють російську армію від спроб наступати на цьому відрізку фронту. Більше того, ворог намагається перекинути додаткові підрозділи на цей напрямок, незважаючи на існуючі проблеми зі штурмом позицій та недавні провали.

Детальніше про український контрнаступ можна дізнатися у статті " Ворог перейшов на військові рейки, а Україна ще розгойдується ": військовий аналітик Агіль Рустамзаде